Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 27 июня, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telergam-канале.

Заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет;

33 мужчины от 21 до 85 лет;

6-летняя девочка и 14-летний мальчик.

В том числе коронавирус нашли и у двух медиков. В больницы госпитализировали 14 больных.

Сегодня в Киеве уже 4 935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек, а всего с начала эпидемии коронавирус побороли 1 547 жителей столицы.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском - по 9 случаев.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки лидерами по заболеваемости были Львовская (+173), Ровенская (+93) и Закарпатская (+86) области.