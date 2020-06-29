Російські окупанти сьогодні обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу Кримського. Ворог застосовував міномети сто двадцятого калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок російської агресії двоє військовослужбовців отримали поранення. Тим часом в Новолуганському окупанти били по житлових кварталах. З подробицями з місця подій - Руслан Смєщук.

На подвір'ї діти розглядають чергові сліди війни. Це прифронтове селище Новолуганське - на Донеччині. Уночі бойовики кулеметними чергами поливали житлові квартали.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кулі калібру 7,62 розривні б32, попали в стіну і у вікно, а також у цей будинок. У 5 поверх. Противник далеко не знаходиться, кулі може долітати до 3500 метрів, противник знаходиться на тишу п'ятисот.

У цьому будинку найбільше дісталося квартирі на другому поверсі. Черга вдарила в стіну, одна з куль залетіла в кімнату - і там розірвалася.

Надія Матвіївна, постраждала:

Очень сильный был… как взрыв. Вначале хлопок, а потом как бахнуло - мы подскочили. Мы спали, подскочили ничего не поймем.

Донька Надії Матвіївни - Анжела - саме привезла на канікули свою семирічну дитину. Аби бабуся побачила онуку.

Анжела, постраждала:

Это произошло между 10 и 11 вечера. Вот. Я еще не спала, достала интернет ну и услышала хлопок а потом взрыв. Ребенка на каникулы оставили с бабушкой. А мы тут не живем - мы продали дом и уехали в Бахмут жить в связи с этой ситуацией.

Сьогодні ж Анжела забрала дівчинку, яка після масованих обстрілів Новолуганського із "Градів" у сімнадцятому році, відтепер дуже боїться вибухів.

Микола Леонідович, постраждалий:

Здесь прямо попадание было, там сервант разбило. И там пуля осталось.

А це вже приватний сектор Новолуганського. Тут кулеметним чергами накрило декілька будинків. У цьому домі родичі готували до поховання бабусю.

Тетяна Леонідівна, постраждала:

Я стояла здесь, бабушку только накрыла, подтянула одеяло - и слышу телефон у меня в кухне. Я бегом до телефона, только подняла телефон - слышу, как звенит. Короче бахнуло, зазвенело и полетели осколки. Если бы я здесь стояла - как раз бы меня убило.

Востаннє житлові квартали найманці атакували досить давно. Проте така тактика не дивна. Від початку війни в Новолуганському вже встигло вирости ціле покоління дітей, які про бойові дії знають значно більше, ніж деякі дорослі.