В области-эпицентре Covid-19 ослабляют карантин: названы причины [ Редактировать ]
С 1 июля ослабляют карантин в Черновицкой области, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация на официальной станице в Facebook.
По данным Черновицкой областной государственной администрации, решение о ослаблении карантина в области было утверждено еще 29 июня комиссией по чрезвычайным ситуациям по рекомендации Министерства здравоохранения, которое подтвердило, что регион отвечает всем необходимым эпидемиологическим требованиям.
В связи с ослаблением карантина с 1 июля в Черновицкой области возобновляются пассажирские перевозки при условии массочного режима.
В общественном транспорте разрешено перевозить пассажиров исключительно на посадочных местах.
В городе намерены проверять температуру.
Как отметили в сообщении ОГА - с 1 июня в области будет разрешена работа спортзалов и ресторанов.
Будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек.Также, с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе
Стоит отметить, сколько областей в Украине не ослабят карантинные ограничения.
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