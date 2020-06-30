Аэропорт "Киев" сокращает сотрудников из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 20 июня, стало известно, что Международный аэропорт "Киев" решил сократить половину работников предприятия. Причинами такого решения называются последствия коронакризиса и отсутствие помощи от государства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - отметил гендиректор компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко.
В компании заявили, что столкнулись с множеством проблем из-за коронакризиса. При этом со стороны властей Киева и страны в целом не поступило никакой помощи, несмотря на постоянные обращения руководства аэропорта.
"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить", - заявили в компании.
В аэропорту "Киев" также сообщили, что на данный момент каждое подразделение авиапредприятия решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу.
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