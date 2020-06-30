Во вторник, 20 июня, стало известно, что Международный аэропорт "Киев" решил сократить половину работников предприятия. Причинами такого решения называются последствия коронакризиса и отсутствие помощи от государства. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", - отметил гендиректор компании "МАСТЕР-АВИА" Олег Левченко.

В компании заявили, что столкнулись с множеством проблем из-за коронакризиса. При этом со стороны властей Киева и страны в целом не поступило никакой помощи, несмотря на постоянные обращения руководства аэропорта.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего лишь через несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить", - заявили в компании.

В аэропорту "Киев" также сообщили, что на данный момент каждое подразделение авиапредприятия решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу.

Ранее аэропорт "Киев" возобновил работу.