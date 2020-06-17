Государственная авиационная служба разрешила аэропорту "Киев" принимать международные рейсы. Ранее большинство рейсов были отменены из-за эпидемической ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, авиакомпании уже получили соответствующее разрешение Госавиаслужбы и могут осуществлять международные авиаперевозки.

"Хочу отметить: город не закрывал аэропорт. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение", - отметил Кличко.

Вместе с тем, городской голова сообщил, что столичный аэропорт ежемесячно теряет почти 27 млн гривен в связи с вынужденным приостановлением авиаперевозок.

Он сообщил, что сейчас город рассматривает три сценария развития событий, чтобы аэропорт "Киев" мог полноценно возобновить свою работу:

сократить расходы и уволить часть сотрудников. Кличко называет этот вариант худшим, поскольку это не решит проблемы аэропорта.

увеличение доходов при помощи установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживание и закрепление их на законодательном уровне.

распределение пассажиропотока между аэропортами "Борисполь" и "Киев".

По словам Кличко, именно третий вариант поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. Второй и третий варианты должен утвердить Кабинет министров Украины.

"Свои предложения город уже передал в Кабинет Министров. И городская власть будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь предприятию восстановить полноценную работу", - добавил Кличко.

Ранее аэропорт "Борисполь" изменил схему работы терминалов.