Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року - до кінця січня 2021. Це означає, що деякі російські банки і компанії матимуть обмежений доступ до ринку капіталів ЄС, технологій і послуг у сфері енергетики.
Під забороною будь-який імпорт, експорт чи передавання військової техніки. Санкції подовжили через невиконання Москвою Мінських домовленостей - щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Уперше їх запровадили в липні 2014.
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