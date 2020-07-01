У Чернівцях мітингують працівники протитуберкульозних санаторіїв: що вимагають [ Редактировать ]
У Чернівцях напередодні мітингували працівники протитуберкульозних санаторіїв. Вимагали зберегти та профінансувати заклади, а також виплатити зароблені кошти. Підтримати медиків - прийшли і пацієнти. Чи почули їх - дивіться далі.
Дитячий протитуберкульозний санаторій "Садгора" не працює з квітня. Відповідне рішення ухвалили депутати облради. Заклад опечатали, медперсонал - звільнили. Співробітники подали до суду.
Тетяна Чобан, працівниця Чернівецького обласного дитячого протитуберкульозного санаторію:
Це є порушена Конституція України, порушені права дітей. Я вже не говорю за працівників, які залишилися без роботи. Око поклали. Директор соціального департаменту сказав: це вже наші землі.
У санаторії одночасно можуть лікуватися півтори сотні дітей. Це єдиний такий заклад в області. Процедурні кабінети, лабораторія, шкільні класи, харчоблок та їдальня. Закрили також протитуберкульозний санаторій "Красноїльськ" для дорослих. Щороку там оздоровлювалися пів тисячі пацієнтів.
Тетяна Соколовська, медсестра Чернівецького обласного протитуберкульозного санаторію "Красноїльськ":
У нас фізпроцедури проходили, у нас процедурний кабінет був, інгаляторій, рентген-кабінет. Обширне таке було лікування. Вони мотивують, що туберкульозу нема. Но він є, був і буде. І ще гірше буде.
Відстояти свої заклади прийшли і пацієнти. В Олександра вже 15 років, як діагностували туберкульоз. Раз на рік він проходив санаторне лікування.
Олександр, пацієнт:
Позакривали всі санаторії. Де на даний момент знаходитися? Нас пускають в люди. Ми ходимо і я не знаю - заражений я, не заражений. Може, я на даний момент передаю паличку?
Заклади ліквідували з метою економії. Посадовці підрахували: утримувати занадто дорого. А пацієнтам рекомендували оздоровлюватися в інших областях. До людей вийшов заступник голови обласної адміністрації.
Ви можете сьогодні ініціювати і взяти на себе відповідальність, як перший заступник, зібрати всіх підприємців міста Чернівці і області. І сказати - в області біда?
Богдан Ковалюк, перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації:
Чудова ідея. Якраз ви можете це показати і зробити. - Я не можу, я не є у владі. - "Красноїльськ" - це приклад, коли можна показати і зробити.
Мітингувальників така відповідь не влаштовує. Ідуть до мера. Той пояснює: ліквідація санаторіїв - рішення обласної ради.
Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:
Фінансування знаходить обласна рада. Тому всі питання, будь ласка, де фінансування, які фінансування. - А ліквідовує обласна рада? - І обласна рада, звичайно.
Медики та пацієнти відповідей на свої питання так і не почули, тому вирішили захищати свої права - уже в столиці.
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