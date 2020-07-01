Гравці від 21 року і розміщення казино в готелях. Верховна Рада другий день розглядає поправки до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Щоб, за словами авторів, вивести його з тіні, а отже й держбюджет поповнювати на мільярди гривень щороку. Обранці також прописали правила, за якими має працювати бізнес азартних ігор. Наприклад, підліткам грати заборонено, зали слід розміщувати за пів кілометра від навчальних закладів, і в елітних готелях. Утім, зараз з'ясувалося, що більшість цих норм з документа вилучили.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність":

Цей законопроект суттєво погіршився. Там з'являється поняття відвідувач, раніше йшлося, що лише з 21 року можуть заходити в гральні зали гравці. тепер окрім гравців є ще відвідувачі. Тобто відповідальність якщо підлітки до 21 року будуть користуватися послугами цих залів - завжди буде привід сказати, що вони просто відвідували.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":