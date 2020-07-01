Верховна Рада розглядає поправки до закону про легалізацію грального бізнесу [ Редактировать ]
Гравці від 21 року і розміщення казино в готелях. Верховна Рада другий день розглядає поправки до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Щоб, за словами авторів, вивести його з тіні, а отже й держбюджет поповнювати на мільярди гривень щороку. Обранці також прописали правила, за якими має працювати бізнес азартних ігор. Наприклад, підліткам грати заборонено, зали слід розміщувати за пів кілометра від навчальних закладів, і в елітних готелях. Утім, зараз з'ясувалося, що більшість цих норм з документа вилучили.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність":
Цей законопроект суттєво погіршився. Там з'являється поняття відвідувач, раніше йшлося, що лише з 21 року можуть заходити в гральні зали гравці. тепер окрім гравців є ще відвідувачі. Тобто відповідальність якщо підлітки до 21 року будуть користуватися послугами цих залів - завжди буде привід сказати, що вони просто відвідували.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Дійсно ми прийняли норму про те, що людина 21 рік - це вік, з якого людина може грати. Відвідувачів нема це дурість. Більше того,навіть працівники цього закладу теж мають бути обмежені за віком -21 рік. Тому я тут не бачу жодних абсолютно проблем.
по теме
Загроза свободі слова: Національна спілка журналістів України закликала парламент відхилити законопроект "про медіа"
Контролюють до закриття. Так званий, законопроєкт "про медіа" може стати загрозою свободі слова. Так вважають в національній спілці журналістів України
Легалізація грального бізнесу в Україні: "Опозиційна платформа - За життя" виступила категорично проти грабунку українців
Верховна рада почала почала роботу із суперечки.Там згадували резонансні висловлювання Галини Третьякової. Та схоже, у депутатів попереду ще не один скандал
Верховна Рада взялася за легалізацію грального бізнесу в Україні
Діють за принципом - не можеш зупинити, очолюй. Тож доходи від азартних ігор, які десятиліттями були поза законом, хочуть спрямувати в держбюджет
Капітальна амністія: що означатиме для українців майнова перевірка за принципом "нульового" декларування
В Україні хочуть запровадити тотальну майнову перевірку за принципом так званого "нульового" декларування
Рівень недовіри до уряду сягнув критичної межі: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає відставки Кабміну
Рада проти. Депутати відмовилися підтримувати програму дій уряду і не змогли забрати мандат у Вакарчука. На які рішення голосів вистачило?