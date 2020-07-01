В Украине увеличили страховые выплаты медикам [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины принял решение увеличить предоставление страховых выплат медикам. В бюджет Фонда социального страхования на 2020 год добавили 233 тысяч гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что средства будут направлены медикам, которые из-за коронавируса получили группу инвалидности. Это будет не менее 300-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Также Фонд сможет выплачивать единовременное пособие членам семей, родителям медицинских работников, смерть которых наступила в результате из-за COVID-19. Это будет не меньше 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Ранее сообщалось, что Рада утвердила сумму выплат семьям умерших от коронавируса медиков.
Также мы писали о том, что медикам повысят зарплаты.
по теме
Медики стали меньше болеть коронавирусом - Степанов
Заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников сократилась
Ляшко прокоментував ймовірність повернення до жорсткого карантину
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Подробиці тижня" прокоментував можливість повернення до жорсткого карантину
Можно ли проходить медосмотр во время карантина
Глава Минздрава Максим Степанов объяснил ситуацию касаемо прохождения профмедосмотров
Медикам повысят зарплаты: когда и кому повезет
Украинским медикам повысит заработную плату
Кияни попри карантин рятуються від спеки на пляжах
Карантинні обмеження в Україні діють, схоже, лише на папері. У мережі постійно з'являються відео з переповнених нічних клубів, пляжів та ресторанів. Застереження ігнорують масово і у всій країні