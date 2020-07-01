Кабинет министров Украины принял решение увеличить предоставление страховых выплат медикам. В бюджет Фонда социального страхования на 2020 год добавили 233 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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Отмечается, что средства будут направлены медикам, которые из-за коронавируса получили группу инвалидности. Это будет не менее 300-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Также Фонд сможет выплачивать единовременное пособие членам семей, родителям медицинских работников, смерть которых наступила в результате из-за COVID-19. Это будет не меньше 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что Рада утвердила сумму выплат семьям умерших от коронавируса медиков.

Также мы писали о том, что медикам повысят зарплаты.