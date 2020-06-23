Медики Євросоюзу протестують проти низької зарплати та важких умов праці [ Редактировать ]
Низькі зарплати і важкі умови праці. Це проблеми з якими на мітинги виходять і європейські лікарі. І це при тому, що із українськими реаліями це навіть порівняти не можливо!
Скільки ж заробляють медики за кордоном? І на що скаржаться? Тетяна Логунова - розповість.
Місце збору соціальні мережі. В умовах жорсткого карантину, коли в країні були заборонені мітинги і демонстрації, німецькі медики все одно влаштовували акції протесту. Віртуальні.
Лікарі викладали в соцмережах свої пікантні фото. На знімках вони були за роботою, але без одягу. У такий спосіб медпрацівники скаржилися на брак засобів індивідуального захисту.
А це вже Бельгія. Лікарі столичного госпіталю демонстративно повернулися спинами до кортежу, який заїжджав у двір медзакладу. В одній із машин - сиділа прем'єрка країни. Вона уперше за два місяці епідемії приїхала до лікарні. Аби дізнатися, чи є у медиків усе необхідне для боротьби з коронавірусом.
А у лікарні бельгійського міста Льєж медики влаштували танцювальний флешмоб. Щоб у такий веселий спосіб привернути увагу до сумної ситуації в сфері охорони здоров'я. Передусім, до низьких зарплат і високих навантажень.
Ману, медпрацівник:
Ми хочемо, аби люди більше знали про умови, в яких нам доводиться працювати. Ми усі пишаємося тим, що ми медики. І в часи пандемії люди також цінують нашу роботу.
На низькі зарплати і недостатнє фінансування галузі - скаржилися і французькі лікарі. Вони обрали класичну форму протесту - масові демонстрації.
Аміната, медичний працівник:
Я працюю медсестрою майже одинадцять років і отримую 1450 євро на місяць. Це образливо! Ми працюємо з ранку до ночі, і не бачимо своїх дітей, - вони сплять, коли ми повертаємося додому. В нас болять спини, бо ми постійно піднімаємо важкі речі.
Філіп Мартінез, профспілковий лідер:
Ми очікуємо підвищення зарплат. Крім того, потрібно збільшити кількість лікарняних ліжок, найняти додатковий медичний персонал, знову відкрити закриті раніше шпиталі та клініки.
З такими ж вимогами на мітинги виходили й іспанські медики. Пандемія коронавірусу показала, що система охорони здоров'я країни не здатна впоратися з напливом тяжких пацієнтів.
Пілар, медсестра:
Пандемія висвітлила усі наші проблеми. Анорексію, на яку наша система нездужає уже багато років. У нас просто не було засобів для боротьби з вірусом.
Виснажені і вразливі. За даними міжнародної ради медпрацівників, від початку пандемії на коронавірус у світі захворіли 450 тисяч працівників сфери охорони здоров'я.
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