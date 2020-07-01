Корупція у Федерації футболу України: куди поділись гроші, виділені на будівництво майданчиків [ Редактировать ]
Мінус півтора мільярда гривень. Парламентський комітет з правоохоронної діяльності розглядає можливі розтрати у Федерації футболу України. Йдеться про всеукраїнський проєкт будівництва футбольних полів. За документами, до кінця цього року в країні мали б побудувати 760 майданчиків.
Протягом 2017 року Кабмін виділяв на цей проєкт по 250 тисяч гривень щомісяця. Але за результатами перевірки тимчасової слідчої комісії, на місці футбольних полів - лише купа застарілого щебеню.
Григорій Мамка, заступник голови тимчасової спеціальної комісії:
Коли взяти ФФУ, її президента Павелко і всю фракцію БПП. Необхідно просто для себе офісу Генпрокурора, Офісу президента прийняти рішення. Будуть вони казати правду чи покривати тих нардепів та фракцію. Яка приймала участь у ганебній розбудові і освоєнню коштів по цій програмі. На сьогодні лише в Києві ми побачили більше 30 майданчиків у вигляді бордюру і щебня, який там знаходиться.
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