Мінус півтора мільярда гривень. Парламентський комітет з правоохоронної діяльності розглядає можливі розтрати у Федерації футболу України. Йдеться про всеукраїнський проєкт будівництва футбольних полів. За документами, до кінця цього року в країні мали б побудувати 760 майданчиків.

Протягом 2017 року Кабмін виділяв на цей проєкт по 250 тисяч гривень щомісяця. Але за результатами перевірки тимчасової слідчої комісії, на місці футбольних полів - лише купа застарілого щебеню.

Григорій Мамка, заступник голови тимчасової спеціальної комісії: