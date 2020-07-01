За штурвалом об'єднаної Європи. Німеччина почала головування в Раді Європейського Союзу. Це означає, що найближчі пів року саме офіційний Берлін формуватиме порядок денний ЄС.

Як уже називають це головування? Та чого чекати від нього Україні? Дізнавалася Тетяна Логунова.

Жодних гучних святкувань чи урочистостей. Хіба що сьогодні рівно опівночі в Берліні підсвітили Бранденбурзькі ворота, спроєктувавши на них офіційний логотип німецького головування. І його девіз, який нагадує передвиборче гасло Дональда Трампа, - "Разом. Зробимо Європу знову сильною". Головування в Раді ЄС Німеччина перебрала на себе від Хорватії. Міністр закордонних справ цієї країни сьогодні особисто прилетів до Берліна. Щоб передати своєму німецькому колезі Гайко Маасу символічну естафетну паличку.

Європейський штурвал Німеччина прийняла в непростий час. Ба більше, її головування вже охрестили "антикризовим" і "коронавірусним". Адже саме подолання наслідків пандемії - канцлер Ангела Меркель назвала пріоритетом на найближчі пів року. У планах створити фонд відновлення економіки ЄС. Розміром п'ятсот мільярдів євро. Німеччина пропонує позичити ці гроші на фінансових ринках під гарантії ЄС і надати країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Пандемія та її економічні наслідки - це найбільший виклик в історії сучасної Європи. І від того, як ми подолаємо цю кризу, залежатиме добробут європейців і роль Європи у світі.

У зовнішній політиці Німеччина сподівається нарешті укласти торгівельну угоду з Британією і зайнятися розбудовою відносин зі Сполученими Штатами та Китаєм. Є в офіційній програмі головування й Україна. Щоправда, згадали про неї буквально одним реченням. Мовляв, ЄС повинен докласти більше зусиль для досягнення миру на Сході України. Про це на початку червня, після зустрічі з українським колегою, говорив і головний дипломат Німеччини.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:

Під час німецького головування особливу роль для нас відіграватимуть відносини зі східними сусідами ЄС. Зокрема, з Україною. Ми підтримуємо не тільки пошук шляхів досягнення миру на Донбасі, а й процес політичних та економічних реформ.

За збігом обставин, від сьогодні Німеччина головуватиме не тільки в Раді ЄС, а ще й у Раді Безпеки ООН. Щоправда, там термін головування коротший - лише місяць.