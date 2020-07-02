Буковина повертається до життя із ресторанами, спортзалами та стадіонами [ Редактировать ]
А на Буковині карантин навпаки - послаблюють. Відчинили спортзали, ресторани та стадіони. І це попри те, що донедавна регіон був осередком поширення коронавірусу. Як на скасування обмежень відреагували жителі розкаже Ольга Паламарюк.
Жити на повну. В Чернівцях офіційно послабили карантин. Люди гуляють містом і, схоже, навіть уже забули про засоби захисту.
Фактично, я за час карантину перший раз тут. Старалися обмежувати.
То, что ослабят карантин, в принципе, логично было. Не знаю ли наш город к этому готов. В принципе, будем надеяться на лучшее.
Після довгих трьох місяців уперше відчинили двері кафе та ресторани. На вході санітайзери та термометри. Обов'язкова умова - наявність маски. Відстань між столиками - не менш ніж півтора метра.
Роман Перепелиця, адміністратор ресторану:
Звичайно, це буде, максимум, напевно, 20% від потужностей ресторану по прийому гостей. Але ми все-таки будемо працювати в цих умовах. Хоча б якось, щоб нарешті працювати, щоб люди мали роботу.
Дозволили також роботу спортзалів, спортивних майданчиків і стадіонів. А ще відновили пасажирські перевезення. На довгоочікуваний рейс до Праги чекає Наталя. Каже, через карантин її поїздка до батьків затягнулася майже на чотири місяці.
Надо возвращаться уже домой, к нормальной жизни. Карантин закончился!
Відновили і внутрішньообласне сполучення.
Роман Басюк, диспетчер центрального автовокзалу:
Харків, Дніпро, Одеса, Рівне, Львів. Без проблем. Польща, в принципі, також вже працює. І по районах області - будь-який напрямок.
До автобусів впускають - лише в пов'язках. І тільки на сидячі місця. Наступним етапом пом'якшення має стати відкриття дитячих садочків. Невдовзі це питання має розглянути спеціальна комісія.
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