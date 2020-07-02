На Донбасі противник за добу чотири рази порушив тишу [ Редактировать ]
Один український військовий поранений внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За минулу добу російські окупанти чотири рази порушували режим тиші.
З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики атакували оборонців Пісків, Авдіївки, Оріхового і Травневого.
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