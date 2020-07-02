Нові санкції проти Росії запропонували в американському сенаті. Ініціатором став сенатор Боб Менендес. Усе через дані, оприлюднені Пентагоном. Там, зокрема, йдеться, що Москва фінансувала талібів за вбивство американських військових в Афганістані.

Санкції передбачені особисто для Путіна, міністра оборони Шойгу та інших причетних до справи високопосадовців і олігархів. Окрім цього, обмеження торкнуться російських оборонних підприємств.

Раніше видання "Нью-Йорк Таймс" опубліковало статтю, в якій - з посиланням на розвідку країни - стверджували, ніби Росія пропонувала талібам винагороду за успішні атаки на американських вояків.