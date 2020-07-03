Пикетирование САП: дело против Олега Бахматюка требуют закрыть (видео) [ Редактировать ]
Идет бессрочная акция и всем прокурорам дают по яйцу, чтобы выполнили решение суда. Об этом сообщает Depo.ua.
Активисты пришли под здание САП с плакатом "Остановите террор НАБУ", а затем вручили прокурорам яйца.
Напомним, 2 июля работники "Укрлендфарминг" пикетировали здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании Олега Бахматюка.
Справка: 5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил как незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении уголовного дела против Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления.
А 15 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.
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