Володимир Зеленський відмінив кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані [ Редактировать ]
Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані. Водночас документ посилює покарання за кермування напідпитку. Якщо водія впіймають нетверезим уперше, йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень і позбавлення прав на три роки. Якщо правопорушення скоєне повторно, то доведеться викласти 51 тисячу гривень.
Нагадаю, кримінальну відповідальність за водіння напідпитку для кермувальників мали запровадити з 1 липня.
по теме
Володимир Зеленський вручив ключі мешканцям зруйнованого вибухом будинку
Володимир Зеленський у Києві зустрівся із мешканцями зруйнованого вибухом будинку. Вручив їм ключі від нових квартир
Відставка Смолія: парламент скликає позачергове засідання
Заяву про відставку очільник Нацбанку подав напередодні, причина - за його словами - постійний політичний тиск. Що саме фінансист мав на увазі - невідомо
Чиновниця заявила про створення власної політсили у купальнику
В Україні повним ходом іде підготовка до місцевих виборів. Напередодні про свої політичні амбіції заявила колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна
Корупція у Федерації футболу України: куди поділись гроші, виділені на будівництво майданчиків
Мінус півтора мільярда гривень. Парламентський комітет з правоохоронної діяльності розглядає можливі розтрати у Федерації футболу України
У Кабміні планують посилити відповідальність за неносіння масок
У Кабміні хочуть посилити відповідальність за неносіння засобів індивідуального захисту в громадських місцях. Причому каратимуть усіх - і пасажирів чи гостей закладу, і його власників