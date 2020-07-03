Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані. Водночас документ посилює покарання за кермування напідпитку. Якщо водія впіймають нетверезим уперше, йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень і позбавлення прав на три роки. Якщо правопорушення скоєне повторно, то доведеться викласти 51 тисячу гривень.

Нагадаю, кримінальну відповідальність за водіння напідпитку для кермувальників мали запровадити з 1 липня.