В пятницу, 3 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения. Она осталась без изменений, активист останется под домашним арестом.

В июне Шевченковский районный суд Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Сначала местом избрали воинскую часть в Одессе, но потом изменили на киевский адрес.

Около месяца назад ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Через две недели после объявления подозрения в СБУ заявили, что завершили расследование его дела.

Дело касается нападения в мае 2018 года, когда Стерненко ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии умер. Следствие расценивает его действия как превышение самообороны.

Напомним, 15 июня, Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.