Львов станет местом для съемок кино по книге Кузьмы Скрябина - "Я, Победа и Берлин".

Об этом сообщает пресс-служба львовской горадминистрации.

По информации, в городе будут снимать не только сцены 90-х годов Украины, но и Берлина, так как в самой столице Германии уже не осталось мест из того периода.

Сейчас во Львове есть новые интересные локации. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации.

Отмечается, что львовский градоначальник Андрей Садовой пообещал оказывать всяческое содействие съемочной группе.

Известно, что это будет комедия, рассказывающая историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто под маркой Победа. Парень едет в Берлин, где его ждут приключения.

Ранее мы писали, что коронавирус прервал съемочный процесс некоторых популярных фильмов. Разработку "Матрицы", "Властелина колец" и "Ведьмака" остановили