Экс-премьер-министр Украины и бывший и.о. председателя Национального банка Арсений Яценюк не заинтересован в должности главы НБУ. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

Опять понеслись слухи и посыпались "заказухи" о назначении Арсения Яценюка на должность главы НБУ. Как пресс-секретарь Арсения Яценюка хочу еще раз категорически опровергнуть спекуляции на эту тему. Мы уже неоднократно опровергали эти слухи - и в мае 2017 года, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го и в марте 2020-го. Подчеркиваю. Арсений Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такой возможности. Точка.

Любопытно, что Яценюка не было в списке вероятных кандидатов на пост главы Национального банка, который обсуждается во властных кабинетах.

Сам политик слухи о своем возможном "назначении" и дальней карьере не комментировал. В соцсети он посвятил сообщение отставке Якова Смоля и кадровому "голоду" в правительстве.

Искренне удивляюсь монобольшинству. Как можно было сегодня голосовать решение об отставке председателя НБУ, не назначая в этот же день нового? Фактически сегодня организация обезглавлена. Посмотрите на правительство. Половина членов Кабинета министров - это исполняющие обязанности. Председателя Нацбанка нет, председателя Антимонопольного комитета нет. Куча министров - и.о. И, нонсенс, премьер-министр, назначенный большинством, не имеет вотума доверия.

Напомним, что Арсений Яценюк в 2003 году был назначен первым заместителем председателя НБУ. С июля 2004 года по февраль 2005-го являлся и.о. главы Нацбанка. С 2005 по 2006 годы работал министром экономики, в 2007-м возглавил МИД, а позднее стал спикером Верховной Рады. В 2014-2016 годах Яценюк был премьер-министром Украины.

Ранее сообщалось, что Яценюка требуют наказать за плагиат в диссертации.