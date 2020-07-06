"Какие милые": Лобода подогрела слухи о новом романе [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое видео, которое стало поводом для обсуждения среди фанатов. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
Так, Светлана опубликовала ролик, на котором обнимается с мужчиной. В подписи она поздравила друга с Днем рождения. Однако, поклонники не поверили в дружбу между ними и сразу "приписали" Лободе его в качестве бойфренда.
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