Помер оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе. Йому був 91 рік. Як повідомили ЗМІ, музикант кілька днів тому впав і зламав стегно, лікувався у шпиталі Рима.

Морріконе - автор понад чотирьохсот треків, його музика лунає у стрічках найвидатніших режисерів - Бернардо Бертолуччі, Олівера Стоуна, Квентіна Тарантіно та інших. Морріконе отримав Оскара за видатні заслуги в кінематографі. Неодноразово його нагороджували Золотим глобусом та премією Британської кіноакадемії.