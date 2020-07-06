В Італії помер оскароносний композитор Енніо Морріконе [ Редактировать ]
Помер оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе. Йому був 91 рік. Як повідомили ЗМІ, музикант кілька днів тому впав і зламав стегно, лікувався у шпиталі Рима.
Морріконе - автор понад чотирьохсот треків, його музика лунає у стрічках найвидатніших режисерів - Бернардо Бертолуччі, Олівера Стоуна, Квентіна Тарантіно та інших. Морріконе отримав Оскара за видатні заслуги в кінематографі. Неодноразово його нагороджували Золотим глобусом та премією Британської кіноакадемії.
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