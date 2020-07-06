Киев установил ночной температурный рекорд [ Редактировать ]
Ночь на 6 июля стала самой теплой в истории наблюдений с 1881 года.
Об этом пишет Центральная геофизическая лаборатория.
По информации, температура воздуха составила 20,6 градусов тепла.
Всего с начала года в Киеве установлен 24 температурных рекорда.
Отмечается. Что предыдущее рекордное значение 20,5 градусов 1988 года превышен на 0,1° градусов.
Ранее мы писали, что украинская столица обновила 4 температурных рекорда. 10 и 11 июня в столице Украины стали самыми жаркими за последние 140 лет.
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