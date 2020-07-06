Ночь на 6 июля стала самой теплой в истории наблюдений с 1881 года.

Об этом пишет Центральная геофизическая лаборатория.

По информации, температура воздуха составила 20,6 градусов тепла.

Всего с начала года в Киеве установлен 24 температурных рекорда.

Отмечается. Что предыдущее рекордное значение 20,5 градусов 1988 года превышен на 0,1° градусов.

Ранее мы писали, что украинская столица обновила 4 температурных рекорда. 10 и 11 июня в столице Украины стали самыми жаркими за последние 140 лет.