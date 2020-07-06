Минулого року в Сибіру вигоріло чотири з половиною мільйони гектарів лісу

В Росії знову зайнялася Сибір. Вогнем охоплено вже три мільйони гектарів лісу. За прогнозами екологів, цьогорічні пожежі будуть масштабніші, ніж торік, через більшу спеку.

Екоактивісти нарікають, що російська влада не вживає необхідних заходів, аби зарадити лиху. Росіянам, які живуть навіть за тисячі кілометрів від осередків займання, знову доведеться вдихати їдкий дим.

Минулого року в Сибіру вигоріло чотири з половиною мільйони гектарів лісу.