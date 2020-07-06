Руководитель Центра превентивной медицины ГУД Ольга Перепадя причастна к махинациям главврача Клинической больницы "Феофания" Главного управления делами Игоря Семенива. Об этом сообщает Руслан Якушев в материале "О чем молчит главврач "Феофании" Игорь Семенив?", пишет "Апостроф".

"В начале июня "Феофания" с подачи руководимого Перепадей Центра превентивной медицины ГУД обзавелась системой для ПЦР в реальном времени CFX96 Dx. Купили в "АЛТ Украина ЛТД" за 1,02 млн гривен. Однако эта же компания на своем сайте продает эту систему за 900 тыс. гривен. Т.е., "Феофания" переплатила 120 тыс. государственных гривен", - отмечает Якушев.

При этом, он подчеркивает: рыночная стоимость такого оборудования стартует от 700 тыс. гривен – "Т.е., на самом деле "Феофания" с фактического одобрения Перепади переплатила 320 тыс. гривен".

В то же время автор материала заостряет внимание на прослеживании сообщинества Семенива с Перепадей еще и в том, что она также занимает должность врача-онколога в "Феофании" - "Однако прием Перепадя не ведет. А значит, не лечит больных. Но зарплату получает".

Вместе с тем, в материале особо акцентируется на тесной связи Перепади с имеющей все признаки фейковости косметологической клиникой "Полис-Мед" - "Настолько тесной, что свою личную страницу в Инстаграме она назвала именем этой клиники".

Приводя доказательства фантомности клиники, автор особенно акцентирует на том, что соосновательницами "Полис-Меда" являются ранее рядовые медработники Ирина Пилипенко и Людмила Недильская, а также - полном отсутствии упоминаний о клинике в Интернете, - "Из этого вытекает, что здесь не обошлось без публикующей личные фотографии во вроде-как Инстаграме клиники Перепади. А еще - от ее связи с главврачом "Феофании".

"Таким образом, если клиника не работает, но вроде как действует, то не для отмыва ли государственных средств двумя высокопоставленными врачами?", - подчеркивает Якушев.

Другим ярким доказательством незаконного происхождения благосостояния Перепади в материале указывается недекларирование ею реального дохода.

Так, отмечая, что в 2016/17 годах официально зарегистрированный доход Перепади составлял 6 тыс. долларов и 9 тыс. долларов, автор подчеркивает: ее траты за этот период абсолютно не соответствовали указанному заработку.

"В декабре 2016 года на мать Перепади была зарегистрирована квартира в Киеве, стоимостью около 250 тыс. долларов. Там сейчас живет сама Перепадя с сыном. А уже в январе 2017-го в этом же доме на ее мать было зарегистрировано еще и 2 машиноместа средней стоимостью в 60 тыс. долларов. В этом же году Перепадя потратила на отдых 11 тыс. долларов", - подчеркивает Якушев.

При этом он заостряет особое внимание, что за все это время Перепадя не декларировала никакого дохода от "Полис-Меда", "что также подтверждает его фейковость".

"С одной стороны – вопрос: "откуда деньги на дорогую недвижимость у госслужащей с зарплатой в около 10 тыс. долларов в год? С другой – предполагаемая связь Перепади с все объясняет. И история с тендером это только подтверждает", - резюмирует автор материала.

Подытоживая, он выдвигает предположение о возможном пособничестве руководства ГУД схемам Семенива-Перепади.

"Может ли вр.и.о руководителя ГУД Игорь Лысый быть не в курсе того, что "Феофания" (читай - Семенив) обеспечивает Перепади и ее семье элитное жилье, шикарный отдых и вообще богатую жизнь (если даже не быть в доле)? Как и может ли об этом не знать его заместитель Дмитрий Слободянюк, руководящий профильным Управлением здравоохранения и санаторно-курортных учреждений ГУД?", - отмечает Якушев.