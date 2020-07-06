Кількість нових хворих на коронавірус найменша за останні три тижня. Плюс 543 випадки зараження від учора. 13 людей померли, 327 одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині.

Серед антилідерів залишається і столиця. Водночас у Києві дозволити ресторанам та кінотеатрам працювати після десятої вечора. А ще у двох областях - Львівській та Чернівецький - говорять про можливе пом'якшення карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: