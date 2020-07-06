На Львівщині та Буковині можуть пом'якшити карантин [ Редактировать ]
Кількість нових хворих на коронавірус найменша за останні три тижня. Плюс 543 випадки зараження від учора. 13 людей померли, 327 одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині.
Серед антилідерів залишається і столиця. Водночас у Києві дозволити ресторанам та кінотеатрам працювати після десятої вечора. А ще у двох областях - Львівській та Чернівецький - говорять про можливе пом'якшення карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
З одного боку ми бачимо тільки 543 особи. Це менше ніж ми фіксували останні три тижні. Але я хотів би подякувати всім без виключення, хто дотримується всіх рекомендацій охорони здоров'я, хто одягає маску в тих місцях, які визначені для цього, хто дотримується соціальної дистанції, хто користується антисептиками. Ці прості правила знижують ризик інфікування.
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