Двух депутатов оштрафовали за отказ надеть маски [ Редактировать ]
В Румынии двух депутатов оштрафовали на суммы свыше 1000 леев за агрессивный отказ надеть маски. Об этом сообщает Digi24.
Случай произошел во вторник, 7 июля, в ресторане быстрого питания в исторической части Бухареста. Двое клиентов, которые зашли в заведение, отказались надеть маски и начали пренебрежительно реагировать на просьбы персонала.
"Патруль полицейской службы поехал на вызов охраны ресторана быстрого питания в секторе 3, потому что внутри заведения клиент отказывался надевать маску и вел себя вызывающе", - говорится в сообщении полиции.
Прибыв на место, полицейские увидели, что нарушителей двое. После попыток поговорить, депутаты прибегли к пренебрежительным высказываниям в адрес правоохранителей.
Мужчин оштрафовали на общую сумму в 2600 леев за провокацию или непосредственное участие в скандале в общественном месте и за оскорбления и вульгарные выражения в общественном месте.
Нарушителями оказались двое депутатов Палаты депутатов парламента Румынии от Социал-демократической партии PSD, Адриан Соломон и Иоанн Иринель Статива, избранные от города Васлуй.
Первом выписали штраф на сумму 1600 румынских леев, а второму - 1000 леев (более 9 тыс. гривен и около 6 тыс. гривен соответственно).
Ранее сообщалось, что Меркель впервые надела маску. Также мы писали о том, что Пашинскому вручили обвинительный акт.
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