Во вторник, с 6 на 7 июля, в народе празднуют Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Podrobnosti.ua собрали для вас главные приметы этого дня.

Приметы на 7 июля

Беременным, детям и пожилым людям нужно держаться подальше от воды. Опять-таки, считается, что появившаяся нечисть чувствует уязвымых людей, и высасывает из них силы и здоровье.

Продавать вещи, брать и давать в долг деньги, поднимать найденные деньги/материальные ценности с земли. На Ивана Купала лучше воздержаться от финансовых сделок, чтобы не привлечь бедность и убытки. Также не стоит брать кем-то забытые или потерянные деньги или вещи.

Злиться, жаловаться, быть в плохом настроении. Конечно, не всегда есть возможность проконтролировать свои эмоции, но желательно в этот день их не показывать окружающим, чтобы не навлечь на себя неприязнь высших сил. Так что постарайся окружить себя только приятными людьми и делами.

Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать на Ивана Купала.