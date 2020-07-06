Приметы на Ивана Купала: что делать 7 июля [ Редактировать ]
Ивана Купала / Фото: clutch.ua
Во вторник, с 6 на 7 июля, в народе празднуют Ивана Купала - один из четырех главных праздников солнечного календаря.
Podrobnosti.ua собрали для вас главные приметы этого дня.
Приметы на 7 июля
- Беременным, детям и пожилым людям нужно держаться подальше от воды. Опять-таки, считается, что появившаяся нечисть чувствует уязвымых людей, и высасывает из них силы и здоровье.
- Продавать вещи, брать и давать в долг деньги, поднимать найденные деньги/материальные ценности с земли. На Ивана Купала лучше воздержаться от финансовых сделок, чтобы не привлечь бедность и убытки. Также не стоит брать кем-то забытые или потерянные деньги или вещи.
- Злиться, жаловаться, быть в плохом настроении. Конечно, не всегда есть возможность проконтролировать свои эмоции, но желательно в этот день их не показывать окружающим, чтобы не навлечь на себя неприязнь высших сил. Так что постарайся окружить себя только приятными людьми и делами.
Ранее мы писали, что обязательно нужно сделать на Ивана Купала.
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