16 українців, які застрягли в аеропорту Афін, уже сьогодні повернуть додому. В їхніх паспортах не буде позначки про депортацію - про це домовились у міністерствах закордонних справ України та Греції. За даними МЗС - відправлення наших громадян відбудеться двома вечірніми рейсами "Афіни - Київ".

Нагадаю, 17 наших земляків у суботу не впустили до Греції. Їм довелося ночувати у поліцейському ізоляторі в аеропорту. Одній дівчині дозволили перетнути грецький кордон, вона прямувала транзитом до Франції. В МЗС закликали уважно перевіряти інформацію про режим в'їзду до інших країн за інтерактивною мапою відомства на сайті та Facebook-сторінками посольств.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: