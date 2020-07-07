Застряглих у Греції українців повернуть додому [ Редактировать ]
16 українців, які застрягли в аеропорту Афін, уже сьогодні повернуть додому. В їхніх паспортах не буде позначки про депортацію - про це домовились у міністерствах закордонних справ України та Греції. За даними МЗС - відправлення наших громадян відбудеться двома вечірніми рейсами "Афіни - Київ".
Нагадаю, 17 наших земляків у суботу не впустили до Греції. Їм довелося ночувати у поліцейському ізоляторі в аеропорту. Одній дівчині дозволили перетнути грецький кордон, вона прямувала транзитом до Франції. В МЗС закликали уважно перевіряти інформацію про режим в'їзду до інших країн за інтерактивною мапою відомства на сайті та Facebook-сторінками посольств.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Дорогі українці, не тіште себе ілюзіями, що при перетині кордону іншої країни ви якось проскочите, вирішите своє питання, зможете когось вмовити. Порада для авіакомпаній - будь ласка дуже прошу, не намагайтеся заробити зайву копійку на квитку для українця, який купує квиток на рейс до країни ЄС, знаючи заздалегідь, що висадивши цю людину з борту літака, ви залишаєте її сам на сам з проблемами.
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