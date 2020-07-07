На Прикарпатті людей силою утримували у реабілітаційних центрах [ Редактировать ]
На Прикарпатті кілька десятків людей силою утримували у так званих реабілітаційних центрах. Їх визволили правоохоронці. Серед постраждалих - люди з усієї України. Родичі відправляли їх на лікування від нарко- та алкозалежності. За фіктивні медичні послуги платили від восьми до 15 тисяч гривень на місяць.
Працювали заклади понад рік в Івано-Франківську та селі Угринів. Організатори злочинного бізнесу нібито для благодійної діяльності винаймали приватні будинки. Де й утримували пацієнтів по кілька осіб у кімнаті. На двір людей не випускали. Викрити псевдоцентри вдалося завдяки пацієнту, який зумів втекти із закладу і звернувся до поліції.
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