На Прикарпатті кілька десятків людей силою утримували у так званих реабілітаційних центрах. Їх визволили правоохоронці. Серед постраждалих - люди з усієї України. Родичі відправляли їх на лікування від нарко- та алкозалежності. За фіктивні медичні послуги платили від восьми до 15 тисяч гривень на місяць.

Працювали заклади понад рік в Івано-Франківську та селі Угринів. Організатори злочинного бізнесу нібито для благодійної діяльності винаймали приватні будинки. Де й утримували пацієнтів по кілька осіб у кімнаті. На двір людей не випускали. Викрити псевдоцентри вдалося завдяки пацієнту, який зумів втекти із закладу і звернувся до поліції.