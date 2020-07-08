Біля Авдіївки противник вів вогонь із мінометів [ Редактировать ]
Четверо українських бійців поранено на сході країни. Окупанти сьогодні шість разів атакували позиції армійців, на світанку вдарили з мінометів по Авдіївці. Минулої доби - було 13 вогневих атак.
Найгарячіше було на підступах до Новотошківського. Там понад півтори години російські найманці обстрілювали позиції ООС з артилерійських систем калібру 122 міліметри, а також 120-их та 82-х мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.
А неподалік Богданівки - вели вогонь із протитанкового ракетного комплексу. Під ворожий вогонь потрапили також Старогнатівка та Водяне.
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