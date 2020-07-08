Буревій на Черкащині валив дерева та зривав дахи [ Редактировать ]
Ураган в Одесі. Шквальний вітер повалив 60 дерев, у місті численні обриви ліній електропередач. Двоє людей постраждало, одна у реанімації у важкому стані. І вже третій день негода вирує на Черкащині. Там викорчувані дерева, потрощені паркани та дахи будинків. Докладніше - в наступному матеріалі.
У цьому районі від негоди постраждали щонайменше три села - Худяки, Леськи та Сагунівка. Стихія тут пройшлася смугами. Якщо за моєю спиною можна побачити розбиті теплиці та понівечену городину, то з цього боку дороги все відносно ціле.
На шляху шквального вітру в Леськах опинилися не тільки людські городи, дерева й паркани, а й будинки та лінії електромереж. У селі й досі без світла залишаються кілька вулиць.
Поки не смерклося - сусіди та рідні пані Оксани намагаються розібрати у дворі завали. Покрівля будинку витримала пориви вітру, але її розтрощив сусідський дах. Він пролетів понад 70 метрів і приземлився на теплицю з огірками. Жінка каже - сама ледь уціліла.
Оксана Фенічева, жителька Леськів:
Просто вернулась, ну видно, ще не врем'я. Чоловік закричав, вертайсь назад, я від хвіртки вертаюсь в хату. А потім, коли вже вийшли, то це все лежало і всьо, нема нічого.
Вітер був такої сили, розповідають місцеві, що його поривів не витримували навіть цегляні паркани та фронтони будинків. Люди кажуть - такого в Леськах не бачили вже з десяток років.
Воно таке ревло, наче ревло, більше всього смерч був, он звідти кришу у людей зняло у двір до людей - там страшний суд, це ужас.
Про збитки, завдані стихією, місцева влада поки що не береться говорити - реальну суму наразі ще назвати не можуть. Але те, що без допомоги держави ліквідувати наслідки стихії селянам не під силу, - це факт, каже сільський голова.
Микола Бас, леськівський сільський голова:
Зараз провели засідання комісії ТЕБ ТНС і зараз доручили депутатам пройти по своїх округах і скласти акти на ті пошкодження, які завдала негода, щоб потім десь підсумувати це все і от виходити на рівень району та області просити про допомогу людям.
Поки чиновники підраховують збитки, місцеві жителі самотужки квапляться хоча б полагодити покрівлю на будинках. Синоптики знову прогнозують потужні грози зі шквальним вітром.
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