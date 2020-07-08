США выделят на военную помощь Украине $275 млн [ Редактировать ]
Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложил в 2021 финансовом году выделить на военную помощь Украине $275 млн. Ранее планировалось выделить $250 млн.
"$275 млн для Инициативы по содействию безопасности на Украине - на $25 млн больше, чем запрашивалось", - говорится в пресс-релизе к проекту военного бюджета.
Инициатива должна пройти процесс утверждения в Палате представителей и в Сенате Конгресса, после чего ее подписывает президент США.
Ранее США передали Украине ракеты Javelin и рации на $60 млн и заявили, что продадут для ВСМ 16 патрульных катеров.
по теме
Конгрес США задумав збільшити військову допомогу Україні
Запропонований законопроєкт також містить вимогу до міністра оборони США - інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням коштів. А сама процедура ще має пройти чимало погоджень
Україна отримає чверть мільярда доларів на військові потреби
Чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік - повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.
США нададуть Україні ще $250 млн на військові потреби
Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік
Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова
Перевозку оружия в Украину также оплатит балтийская страна
Призывников до 20 лет забирать в армию будут только по их желанию
Из-за пандемии COVID-19 граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на срочную военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением