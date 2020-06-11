США "защитит" Украину 250 миллионами долларов [ Редактировать ]
Министерство обороны США предоставит Украине 250 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Деньги выделят в рамках "Инициативы по поддержке безопасности Украины" (USAI).
Министерство обороны объявило сегодня о своих планах выделить 250 миллионов долларов США на 2020 финансовый год для дополнительного обучения, закупки оборудования и консультативных усилий, направленных на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии.
Пентагон называет Украину "важнейшим партнером на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".
125 млн долларов включают оборудование для повышения обороноспособности Украины в морской сфере, а также для улучшения системы наблюдения за воздушным пространством.
Также в сумму входят контр-артиллерийские радары и тактическое оборудование. Часть указанных средств пойдет на усовершенствование киберзащиты и стратегических коммуникаций для противодействия российским кибератакам и фейкам.
Эти инициативы дополняются усилением поддержки в сфере безопасности со стороны ключевых союзников и партнеров по НАТО. Соединенные Штаты продолжают призывать всех союзников и партнеров усилить поддержку сектора безопасности и обороны Украины.
Напомним, что по данным американских СМИ, промедление с оказанием военной помощи Украине объяснялось давлением на официальный Киев со стороны Белого дома, который требовал результатов по расследованию относительно Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена. Администрация президента США заявляла, что задержка связана с высоким уровнем коррупции в Украине.
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