Кабинет министров Украины на заседании 8 июля прекратил действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, который действовал между правительствами Украины и России. Об этом сообщил в своем Telergram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также поддержали представление в Верховную Раду законопроекта о выходе Украины из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики со странами СНГ. Это решение снизит риски торгово-экономического давления на Украину и защитит национальные интересы.

Как сообщается на сайте Кабмина, в условиях российской агрессии против Украины сотрудничество между спецслужбами не отвечает национальным интересам Украины.

Правительство продолжит работу по приведению договорно-правовой базы с Российской Федерацией в соответствии с современными реалиями двусторонних отношений.

Меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из двух договоров СНГ.