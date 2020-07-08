Росія та Китай заблокували резолюцію ООН про постачання допомоги в Сирію [ Редактировать ]
Росія та Китай заблокували резолюцію ООН про постачання допомоги в Сирію. Засідання Радбезу відбулося в онлайн-режимі. Німеччина та Бельгія підготували проект резолюції, який залишав відкритим для надання допомоги ООН - два пропускних пункти в Сирії на кордоні з Туреччиною.
Країни Заходу розкритикували Москву та Пекін за накладене вето. Ініціатори проекту резолюції пообіцяли підготувати інший документ, який влаштує всі країни.
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Росія та Китай заблокували сирійську резолюцію ООН
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