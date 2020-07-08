Гаряча ніч у Белграді. У столиці Сербії до ранку не вщухали масові акції протесту. Мітингувальники жбурляли в поліцейських каміння і намагалися штурмом захопити будівлю парламенту. Сербів обурило рішення президента - повернути жорсткі карантинні обмеження. Втім, це не єдина причина, яка вивела людей на вулиці. Тетяна Логунова розкаже більше.

Файєри, каміння і палаючі сміттєві баки. Сьогодні вночі Белград не спав. Тисячі людей вийшли на стихійну акцію протесту біля парламенту Сербії. З вимогою відставки президента Александара Вучича. Протестувальники намагалися прорвати кордони поліції і взяти будівлю штурмом. Правоохоронці відганяли людей, застосовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. В результаті сутичок постраждали більше шістдесяти поліцейських і мітингувальників. Кілька десятків затримані.

На акцію протесту серби вийшли через кілька годин після виступу президента країни. Вучич звернувся до народу і оголосив про посилення карантинних заходів. Серед них: заборона будь-яких масових зібрань та акцій і введення комендантської години. Діятиме вона протягом вихідних. Людям буде заборонено залишати домівки з вечора п'ятниці і до ранку понеділка.

На посилення карантинних обмежень влада пішла через погіршення епідемічної ситуації. За добу в Сербії зафіксували 300 нових хворих на коронавірус, 13 людей померли - це піковий показник за увесь період епідемії. Лікарні Белграда та інших міст переповнені. Коронавірусу жителі Сербії бояться, але знову сидіти у чотирьох стінах не згодні.

Зоран, житель Белграда:

Терпець увірвався, люди більше не хочуть, щоб їх зачиняли у помешканнях. Але я не підтримую заворушень, це вже занадто.

Алекса, житель Белграда:

Обурення викликало введення комендантської години. Протягом останніх місяців ми вже бачили, що нікому не подобається сидіти вдома.

У середині березня, на початку пандемії, у Сербії було запроваджено один з найжорсткіших карантинів у Європі. У червні обмеження скасували і провели парламентські вибори, які бойкотувала опозиція. В результаті, абсолютну перемогу на них здобула Сербська прогресивна партія, яку очолює президент Вучич. Після голосування крива інфікованих у країні поповзла вгору.

Мілован, житель Белграда:

В усьому винні люди. Вони геть забули про обережність. Стали ходити без масок, обніматися і цілуватися.

Втім, експерти наголошують - введення карантину - не єдина причина протестів у Белграді. Радше, - це привід. Сербам не подобається політика Вучича щодо Косова. Вони бояться, що заради вступу в ЄС, влада піде на поступки Заходу у косовському питанні. Перші за останні два роки переговори між лідерами Сербії і Косова заплановані на 12 липня. Вони пройдуть у Брюсселі, за посередництва ЄС.