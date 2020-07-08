Гаряча ніч у Белграді: у Сербії до ранку не вщухали масові акції протесту [ Редактировать ]
Гаряча ніч у Белграді. У столиці Сербії до ранку не вщухали масові акції протесту. Мітингувальники жбурляли в поліцейських каміння і намагалися штурмом захопити будівлю парламенту. Сербів обурило рішення президента - повернути жорсткі карантинні обмеження. Втім, це не єдина причина, яка вивела людей на вулиці. Тетяна Логунова розкаже більше.
Файєри, каміння і палаючі сміттєві баки. Сьогодні вночі Белград не спав. Тисячі людей вийшли на стихійну акцію протесту біля парламенту Сербії. З вимогою відставки президента Александара Вучича. Протестувальники намагалися прорвати кордони поліції і взяти будівлю штурмом. Правоохоронці відганяли людей, застосовуючи сльозогінний газ і світлошумові гранати. В результаті сутичок постраждали більше шістдесяти поліцейських і мітингувальників. Кілька десятків затримані.
На акцію протесту серби вийшли через кілька годин після виступу президента країни. Вучич звернувся до народу і оголосив про посилення карантинних заходів. Серед них: заборона будь-яких масових зібрань та акцій і введення комендантської години. Діятиме вона протягом вихідних. Людям буде заборонено залишати домівки з вечора п'ятниці і до ранку понеділка.
На посилення карантинних обмежень влада пішла через погіршення епідемічної ситуації. За добу в Сербії зафіксували 300 нових хворих на коронавірус, 13 людей померли - це піковий показник за увесь період епідемії. Лікарні Белграда та інших міст переповнені. Коронавірусу жителі Сербії бояться, але знову сидіти у чотирьох стінах не згодні.
Зоран, житель Белграда:
Терпець увірвався, люди більше не хочуть, щоб їх зачиняли у помешканнях. Але я не підтримую заворушень, це вже занадто.
Алекса, житель Белграда:
Обурення викликало введення комендантської години. Протягом останніх місяців ми вже бачили, що нікому не подобається сидіти вдома.
У середині березня, на початку пандемії, у Сербії було запроваджено один з найжорсткіших карантинів у Європі. У червні обмеження скасували і провели парламентські вибори, які бойкотувала опозиція. В результаті, абсолютну перемогу на них здобула Сербська прогресивна партія, яку очолює президент Вучич. Після голосування крива інфікованих у країні поповзла вгору.
Мілован, житель Белграда:
В усьому винні люди. Вони геть забули про обережність. Стали ходити без масок, обніматися і цілуватися.
Втім, експерти наголошують - введення карантину - не єдина причина протестів у Белграді. Радше, - це привід. Сербам не подобається політика Вучича щодо Косова. Вони бояться, що заради вступу в ЄС, влада піде на поступки Заходу у косовському питанні. Перші за останні два роки переговори між лідерами Сербії і Косова заплановані на 12 липня. Вони пройдуть у Брюсселі, за посередництва ЄС.
по теме
На Буковині люди протестують проти децентралізації та чекають президента
Тиждень пікетів на Буковині. Люди перекривають міжнародну трасу протестують проти децентралізації. Вважають, що область поділили несправедливо
Масове протест-тренування: у Рівному вирішили вдарити по карантину спортом
У Рівному влаштували масове протест-тренування біля мерії. Просто неба качали прес та підіймати штангу
Королівський монетний двір випустив пам'ятну монету на честь Елтона Джона
Елтону 73 роки. 98-го року королева Єлизавета Друга посвятила його у лицарі. Слухачі у світі купили понад 250 мільйонів копій його пісень
Володимир Зеленський відмінив кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані
Водночас документ посилює покарання за кермування напідпитку. Якщо водія впіймають нетверезим уперше, йому загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень і позбавлення прав на три роки
Відставка Смолія: парламент скликає позачергове засідання
Заяву про відставку очільник Нацбанку подав напередодні, причина - за його словами - постійний політичний тиск. Що саме фінансист мав на увазі - невідомо