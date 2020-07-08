Під загрозу російської експансії потрапив український ринок мінеральних добрив. Уряд відмовився стримати потік імпорту, і позбавив захисту вітчизняного виробника. Відтепер наш ринок фактично можуть монополізувати північні сусіди.

Український хімпром, який у багатьох містах є основним донором бюджетів та робочих місць, на межі зупинки. Втратити роботу можуть десятки тисяч українців. Більше в нашому сюжеті.

"ДніпроАзот" - один із головних наповнювачів бюджетної скарбниці маленького містечка Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Хімічне підприємство з виробництва мінеральних добрив забезпечує роботою три з половиною тисячі місцевих жителів.

Сергій Забігай працює токарем у ремонтному управлінні. За верстатом понад 30 років. Розповідає - завод нещодавно відновив свої потужності після повної зупинки. Підприємство було змушене повністю припинити роботу через здорожчання природного газу. Вдруге запустити виробництво навряд чи вдасться.

Сергій Забігай, токар-розточувальник ремонтного управління АТ "ДніпроАзот":

Если вынужденны будут закрыться химические предприятия, или приостановить работу, как это було в 18 году с нашим предприятием, люди уйдут на 2/3, многие будут искать себе работу за рубежом. Президент, как гарант Конституции, он обязан просто сохранить наше право на труд. Сохранить нашу промышленность, которая дает в бюджет средства. Который дает нашей стране развиваться и нашей промышленности.

Щороку на "ДніпроАзоті" виготовляють понад 700 тисяч тонн карбонату. Разом із потужностями інших хімічних підприємств, вітчизняний виробник здатен повністю забезпечити український аграрний сектор добривами вищої якості, які відповідають світовим стандартам. А це більш як 5 мільйонів тонн азотних добрив. Однак нині імпорт російської продукції знищує вітчизняне хімічне виробництво.

Лариса Крицька, начальник лабораторії цеху карбаміду-2 АТ "ДніпроАзот":

Цена природного газа в себестоимости амиака 80%, то в нашем где-то 72% составляет. И росийские менеральные удобрения даже перепроданы в Белорусию, через Грузию они все равно будут дешевле. И нам придется уходить в простой, а что мы будем делать, а что будут делать наши работники. Где они будут работать?

Уряд відмовився обмежувати ввезення іноземних добрив. На внутрішній ринок їх постачають так звані компанії-прокладки, якi попри санкцiï, завозять росiйськi вже перепаковані добрива до України через Білорусь, Грузію, Туреччину та Польщу. Хімічні гіганти РФ володіють акціями хімзаводів у цих країнах. Тож захопивши український ринок добрив, роспідприємства знищують українську хімічну промисловість. Наближаючи такі підприємства, як "ДніпроАзот", до зупинки.

Сергій Сідоров, голова правління АТ "ДніпроАзот":

То, что сейчас происходит с химической отраслю желает оставатся лучшего. Потому-что ми уже несколько месяцев боремся за внутренний рынок Украины, для того чтобы поставлять мениральные удобрения на украинские рынки и обеспечивать нашего сельгосппроизводителя менеральными удоьбрениями хорошего качества.

Український хімпром забезпечує роботою 25 тисяч людей. Якщо гіганти промисловості будуть зупинені, всі вони залишаться без роботи. Профспілки та трудові колективи підготували листи до президента. Просять негайно втрутитися в ситуацію.

Григорій Потуремець, голова профспілкового комітету АТ "ДніпроАзот":

Основной критерий независисмости каждого человека заберет государство. Оно заберет работу у этого человека. Работу заберет только тем, что не даст работать придприятию на внутреннем рынке. Мы потеряем рынки сбыта.

Якщо президент не врятує хімічну галузь, працівники підприємств готові вийти на багатотисячні протести в урядовому кварталі.