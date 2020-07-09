Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, ще трьох бійців поранено. Російські найманці 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовували і заборонені види озброєння. Зокрема по передмістю Авдіївки окупанти гатили зі 120-их та 82-их мінометів.

На підступах до Хутора Вільного й Оріхового ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Внаслідок гранатометного обстрілу Зайцевого - пошкоджено один житловий будинок.