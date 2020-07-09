На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, ще трьох бійців поранено. Російські найманці 14 разів обстрілювали позиції ООС, застосовували і заборонені види озброєння. Зокрема по передмістю Авдіївки окупанти гатили зі 120-их та 82-их мінометів.
На підступах до Хутора Вільного й Оріхового ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Внаслідок гранатометного обстрілу Зайцевого - пошкоджено один житловий будинок.
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