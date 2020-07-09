Другу ніч поспіль не вщухають заворушення у столиці Сербії. У будівлі парламенту поліція знову застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Протести спалахнули і у другому за величиною місті - Нові-Сад. Там демонстранти спробували взяти штурмом офіс одного з регіональних мовників, потім рушили маршем до мерії.

Акції непокори почалися через запровадження комендантської години на тлі епідемії коронавірусу. Нині люди вимагають відставки президента Александра Вучича. Його критикують за передчасне скасування карантину задля проведення виборів. Вучич вважає протести інспірованими з-за кордону, у міністерстві внутрішніх справ заявили про спробу перевороту.