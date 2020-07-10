У Парижі відкривають Діснейленд після карантину [ Редактировать ]
У Парижі після чотиримісячного карантину знову відкриють Діснейленд. Перших відвідувачів парк розваг прийме 15 липня.
Однак, на території містечка діятимуть суворі обмеження: відвідувачі, старші 11 років, мають бути у масках. Також, дотримувати безпечної дистанції, а аніматорам заборонять традиційні обійми з гостями.
Обмежать і кількість візитерів. Діснейленд, що за 30 кілометрів від столиці, щороку відвідували понад 300 мільйонів туристів. Прибуток становив 7 відсотків від усієї туристичної галузі Франції.
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