У Парижі після чотиримісячного карантину знову відкриють Діснейленд. Перших відвідувачів парк розваг прийме 15 липня.

Однак, на території містечка діятимуть суворі обмеження: відвідувачі, старші 11 років, мають бути у масках. Також, дотримувати безпечної дистанції, а аніматорам заборонять традиційні обійми з гостями.

Обмежать і кількість візитерів. Діснейленд, що за 30 кілометрів від столиці, щороку відвідували понад 300 мільйонів туристів. Прибуток становив 7 відсотків від усієї туристичної галузі Франції.