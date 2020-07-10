В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В субботу, 11 июля, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и шквалах до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в большинстве западных областях ожидаются грозовые дожди. В отдельных районах выпадет град, а сильные порывы ветра составят от 15 до 20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Кроме того, 12 июля сильные дожди укроют Карпаты и Закарпатье (II уровень опасности, оранжевый).
Ранее сообщалось, что в Арктике резко выросла скорость подъема температуры, а в Индонезии два необитаемых острова ушли под воду из-за повышения уровня моря.
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