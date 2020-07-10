Світ знову встановив рекорд з кількості заражень коронавірусом - за минулу добу інфікувалися майже 223 тисячі людей. Найбільше у США - понад 60 тисяч. На другому місці Бразилія - там майже 43 тисячі нових хворих. На третьому Індія - де COVID-19 заразилися майже 26 тисяч.

Нині на планеті за тиждень діагностують майже півтора мільйона нових випадків - утричі більше, ніж попередні два місяці. Більше про ситуацію у світі - в нашому огляді.

Італія тимчасово заборонила в'їзд на свою територію для громадян з 13 країн, які не входять до ЄС. У такий спосіб в італійському уряді хочуть запобігти новій хвилі коронавірусу. Ідеться про країни з підвищенням ризиком захворюваності - це Вірменія, Молдова, Боснія та Герцеговина, Північна Македонія, Бразилія, Чилі, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт, Панама та Домініканська Республіка. України у цьому списку немає. Заборона включає також призупинення прямого чи непрямого авіасполучення.

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У Бельгії зроблять обов'язковим носіння масок у громадських місцях. Донині захисні маски мусили надягати в громадському транспорті, а також ті, хто працює в тісному контакті з клієнтами, наприклад, перукарі. Від завтра це правило стосуватиметься і торговельних центрів, театрів та кінотеатрів, концертних майданчиків, церков, музеїв та бібліотек. Раніше бельгійська влада оголосила про запуск у вересні додатку для відстеження контактів хворих на коронавірус.

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Епідемія норовірусу у світі лише посилюватиметься. У цьому певен головний інфекціоніст США - Ентоні Фаучі. На його думку, людство все ще перебуває на початку пандемії, і далі ситуація буде тільки погіршуватися. Підтвердженням тому є великі спалахи захворюваності у Бразилії, Південно-африканській республіці та країнах Азії. За словами Фаучі, Сполучені Штати поки що не пройшли і першу хвилю зараження, тому говорити про другу - передчасно. Напередодні у США виявили рекордну кількість нових хворих - за добу понад 60 тисяч нових випадків. Найгірша ситуація у Техасі, Міссурі, Теннесі, Юті та Західній Вірджинії.

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Гірша за коронавірус. У Кахастані - спалах невідомої епідемії, за симптомами схожої на пневмонію, але показник смертності від неї вищий, ніж від СOVID-19 - твердять лікарі. Перші випадки почали фіксувати місяць тому. Нині інфіковано майже півтисячі осіб у трьох регіонах країни. З них три десятки у критичному стані. Наразі намагаються з'ясувати, який саме вірус спричинив нову епідемію. Загалом протягом першого півріччя від пневмонії у Казахстані померли понад 1700 осіб. Майже третина з них у червні.