Класика вічна. Навіть через півтора століття у Кам'янці на Черкащині продовжують лунати музичні твори - на честь видатного композитора Петра Чайковського. Цьогоріч виповняється 180 років від дня його народження.

28 років митець прожив у Кам'янці, де написав всесвітньовідомі мелодії. Сьогодні їх виконували просто неба в парку, де прогулювався композитор.

Центральний парк невеличкої Кам'янки. Своєю красою півтори сотні років тому він зачарував навіть Петра Ілліча Чайковського. Композитор прожив у цьому місті 28 років і написав майже сорок творів, які лунають тут донині.

Так починається щорічний Кам'янський фестиваль класичної музики. За інструментом - маленькі переможці всеукраїнського музичного конкурсу, який проходить у Кам'янці вже сімнадцятий рік поспіль. У свої чотирнадцять сестри-скрипальки Анна та Софія вже виступали на відомих європейських сценах. Але їхня музична кар'єра пішла вгору саме тут.

Ірина, Анна, Софія Кисляк, учасник фестивалю "Kamianka Music Fest":

Ми переїхали з Донецька, ну в нас вже 6 рік, уже адаптувались, дівчатка вже вчаться в школі спеціалізованій Лисенка з цього року. Ми ж заради цього і переїхали, заради навчання на скрипці.

Слухачів фестивалю дівчата порадували "Карпатською симфонією" Мирослава Скорика. І таких талановитих дітей Кам'янський конкурс виховав чимало, розповідає його натхненниця і співорганізатор Зінаїда.

ZINAIDA, художниця:

В конкурсі приймають участь дуже цікаві діти - маленькі, але настільки вони вірячи в себе, в свої сили, в свій талант і це настільки душевно все це проходить. Деякі діти вони навіть не торкаються ніжками до інструменту і їм підкладають там подушечки і так далі, але чудовий конкурс і я дуже рада, що він і досі існує і ми і далі будемо підтримувати щоб така ініціатива була доречною в будь-які часи, навіть в часи, які ми зараз переживаємо.

Саме для маленьких музикантів цей фестиваль під відкритим небом і заснували, - кажуть його організатори. Вперше захід провели 3 роки тому.

Вікторія Зубенко, організаторка фестивалю "Kamianka Music Fest":

Їм пообіцяли, що перше відділення їхнє. Вона грають, насолоджуються. Вони вперше в житті, от кам'янські наприклад діти, діти з маленьких містечок і сіл - у них немає більш ніякого місця пограти на люди, на аудиторію таку. Приїжджають багато дітей з усіх куточків України. Тому ми вирішили зробити це.

А вдячних слухачів у маленьких артистів чимало. Деякі з них приїхали сюди навіть з наметами. Ця компанія - гості зі столиці. Кажуть, як тільки почули про фестиваль класичної музики, одразу направились сюди.

Олена Селютіна, гостя фестивалю "Kamianka Music Fest":

Дуже дивно, що подія такого масштабу вона не дуже поширюється і не підтримується рекламою медіа звичайно, тут є чим займатися і що подивитися і сподіваюсь, що ця подія буде тільки розвиватися далі.

Вже під вечір на сцену фестивалю вийдуть знані музиканти.