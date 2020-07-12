Про можливий локдаун говорили і в Україні кілька тижнів тому. Тоді ледь не щодня країна била антирекорди за кількістю нових хворих. Зараз про жорсткий карантин вже не говорять, але часткові обмеження вносять. Так через коронавірус цього року можуть скасувати Сорочинський ярмарок. Захід зазвичай приваблює величезну кількість туристів з різних регіонів України, а це може бути небезпечно.

Взагалі туристичний бізнес цього року працює в мінус. І проблеми не лише в епідемії. Так Прикарпаття спочатку потерпало від пандемії, а тепер додалися наслідки стихії. Іноземні гості не доїхали через закриті кордони, а українці через розмиті дороги. Жанна Дутчак відвідала спорожнілі курорти.

Місто Яремче. Готелі, ресторанчики, розваги, неймовірні краєвиди, чисте повітря, і навіть сонячна погода. Одним словом тут є все, що потрібно для хорошого відпочинку. Єдина проблема - і досі немає туристів.

Не те, щоб зовсім, але значно менше, ніж зазвичай у липні.

Петро Бабчук, власник садиби:

- Наша садиба приймає близько 60 осіб. - Скільки зайнято? - На даний момент два номера.

Петро Бабчук - власник садиби - розповідає: як і решта закладів, його господарство кілька місяців не працювало через карантин. Хоча усі котеджі були заброньовані - до кінця літа.

Петро Бабчук, власник садиби:

Ті замовлення, які були на липень та на серпень місяць, вони тиждень тому були всі скасовані, практично всі на 90 відсотків.

Налякали туристів жахливі кадри повеней, що cталося в Прикарпатті наприкінці червня, - кажуть готельєри. І хоча Яремче негода практично не зачепила, а її наслідки давно ліквідовані, люди піддалися масовій паніці.

Андрій Дзвінчук, член правління асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини:

Туристів є вкрай недостатньо для того, щоб тримати хоча б на рівні рентабельності свої заклади. Зараз це плюс мінус 15-20 відсотків заселення.

Заходимо до одного з найпопулярніших тутешніх готелів. Адміністратор Світлана проводить для нас екскурсію. За парканом - курортний комплекс з кількома басейнами, дитячими майданчиками, і навіть зоопарком. До всіх протикоронавірусних рекомендацій МОЗу тут дослухались.

Це наш 3-місний номер, перед кожним заїздом гостей номер прокварцований, продезінфікований, поверхня антисептиком. На балконі так само поручні.

Максим із сім'єю в Яремчі відпочиває вже тиждень. Приїхали машиною. Каже: всі дороги проїзні, та і в самому місті ніщо не нагадує про нещодавню стихію.

Максим Селюк, турист із Києва:

Навпаки думали, що рівень води в річках буде трохи вищий і на рафтах буде краще сплавлятись. Але вже підсохло. І майже води немає. Тихо, людей мало, приїжджайте.

І чимало б приїхали. Та нічим. Адже багато туристів добираються сюди залізничним транспортом. А потяги - досі не пустили.

Андрій Дзвінчук, член правління асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини:

Ми бачимо що на південь є багато поїздів. Додатково недавно додали і ми не розуміємо в чому справа. І задаємо питання владі - чи це не якась дискримінація нашого регіону.

Щороку Яремчанщину відвідує близько 2 мільйонів туристів. Більш як триста готелів та зелених садиб, десятки ресторанів, кафе, туристичних та екскурсійних агенцій - головне джерело наповнення місцевого бюджету.

Марина Ланіна, начальниця відділу туризму та зовнішніх зв'язків Яремчанської міської ради:

Насправді міська влада терпить великі збитки. Туристичний збір, це декілька гривень за добу від людини, ми зібрали в минулому році це було близько мільйона гривень. Насправді це вагома сума для нашої ради.

Щоб врятувати курортний сезон, до керівництва області з проханням про допомогу звернулися понад чотириста представників туристичної сфери Яремчанщини - просять інформаційної підтримки. А ще просять відновити залізничне сполучення з регіоном.