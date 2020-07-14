В четырех областях объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют дожди, град и штормовой ветер. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Грозы в центральных областях, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.

В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

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