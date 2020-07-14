З початку спалаху пандемії в Україні вірус підхопили майже 55 тисяч осіб

14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. По країні медики зафіксували 638 нових випадків заражень на COVID-19. 651 людина одужала. Найбільша кількість хворих на Львівщині, Закарпатті та в Київ.

Загалом, з початку спалаху пандемії в Україні вірус підхопили майже 55 тисяч осіб. Половина з них досі хворіють. У МОЗі вчергове закликали громадян дотримуватися карантинних рекомендацій.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: