В Україні за день зафіксували 638 нових випадків COVID-19 [ Редактировать ]
14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. По країні медики зафіксували 638 нових випадків заражень на COVID-19. 651 людина одужала. Найбільша кількість хворих на Львівщині, Закарпатті та в Київ.
Загалом, з початку спалаху пандемії в Україні вірус підхопили майже 55 тисяч осіб. Половина з них досі хворіють. У МОЗі вчергове закликали громадян дотримуватися карантинних рекомендацій.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо вже сталась така ситуація і є відповідні ознаки коронавірусної хвороби, особливо, якщо ви відчуваєте такі важкі ознаки респіраторні, як підвищення температури перевищу 38 градусів і прийом препаратів, типу парацетамолу, ніяк не впливає на цю температуру. Окрім того, ускладнення дихання, тобто ви відчуваєте біль в грудній клітці, тобто всі такі важкі ознаки - то вам треба викликати екстрену медичну допомогу. Набирати 103 - розповісти про свої ознаки.
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