В условиях пандемии стало очевидно, что все страны должны объединить усилия, чтобы выстоять и побороть коронавирус, который стал общим для всех вызовом. Пришло время забыть о противоречиях и распрях, чтобы справиться с этой страшной угрозой.

Об этом шла речь на международном межпартийном круглом столе на тему "Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19", состоявшемся 14 июля 2020 года. Организатором выступила партия "Единая Россия", которую представлял ее председатель Дмитрий Медведев.

Несмотря на различие в позициях и идеологических основах, необходимо сотрудничество политических партий, парламентов и исполнительной власти - именно такое взаимодействие поможет преодолеть страшный вызов, с которым столкнулось человечество в XXI веке. Таким был лейтмотив состоявшегося круглого стола.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" на мероприятии представляли председатель Политсовета Виктор Медведчук и руководитель международного направления работы партии Олег Волошин.

Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук поблагодарил организаторов, выступивших с инициативой провести круглый стол, посвященный столь актуальной теме, и добавил, что необходимо объединяться вокруг ООН, потому что это единственная организация, которая может объединить усилия в борьбе с данной проблемой. Медведчук также отметил, что, к сожалению, сегодня призывы, касающиеся отмены санкций, лишь усугубляющих экономическую ситуацию, и призывы прекратить боевые действия остаются неуслышанными.

Манфред Грунд, управляющий делами фракции ХДС/ХСС, заявил, что в данной ситуации необходимо не допустить, чтобы какое-либо государство могло воспользоваться периодом нестабильности для разжигания конфликтов. "Мы поддерживаем призывы Генерального секретаря ООН, который призывал прекратить огонь и реализовывать другие меры", - добавил немецкий политик.

Виктор Медведчук также подчеркнул важность прекращения огня, прекращения боевых действий. "В Украине, надо это отметить, коронавирус наложился на проблему, которая является проблемой № 1 для страны последние 6 лет - как при прежней, так и при нынешней власти. Это проблема мирного урегулирования на Донбассе. Это действительно самая огромная боль сегодня в Украине, как и то, что власть, сегодняшняя власть господина Зеленского и его команды, завела в тупик этот вопрос. Так происходит, к огромному сожалению для нашей партии, которая предложила мирный план урегулирования и реализует его на всех уровнях, в том числе и международном. Это вызывает огромную озабоченность, и мы понимаем, что власть Зеленского не может установить мир на Донбассе".

В связи с обсуждением проблемы коронавируса Медведчук рассказал лидерам политических сил иностранных государств о той борьбе, которую ведет партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" против деятельности бактериологических лабораторий, размещенных Соединенными Штатами на территории Украины еще 15 лет назад.

Медведчук особо подчеркнул, что необходимо повысить в международных отношениях роль Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. "В течение 15 лет ведутся переговоры о подписании протокола к этой Конвенции. К сожалению, сегодня существует возможность для некоторых государств, в том числе США, проводить исследования на территории других государств во вред этим государствам. Я считаю, что мы должны поддержать все страны, которые ведут борьбу за подписание этого документа, в том числе и Россию, которая добивается его принятия".

В круглом столе также приняли участие: Сун ТАО, заведующий Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая; Андрос КИПРИАНУ, генеральный секретарь Партии трудового народа Кипра (АКЕЛ); Манфред ГРУНД, управляющий делами фракции ХДС/ХСС, спикер фракции по вопросам внешней политики; Йоахим ПФАЙФФЕР, спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам экономической и энергетической политики; Итиро АЙСАВА, председатель Парламентской ассоциации японо-российской дружбы, член парламента, депутат от Либерально-демократической партии Японии; Арман КЫРЫКБАЕВ, первый заместитель председателя партии "Nur Otan"; Марко ДЖУРИЧ, заместитель председателя Сербской прогрессивной партии; Тони Ситхембизо ЙЕНГИНИ, глава национального подкомитета АНК по вопросам мира и стабильности (ЮАР); Джевдет ЙЫЛМАЗ, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по международным вопросам; Хоанг Бинь КУАН, заведующий международного отдела ЦК Коммунистической партии Вьетнама.

Дмитрий Медведев, подводя итоги конференции, отметил, что ключевым результатом состоявшейся дискуссии является вывод о необходимости поставить людей на первое место: "Пандемия уравняла страны: большие и малые, сильно пострадавшие и не очень. У нас есть разные взгляды по каким-то отдельным вопросам, но эта разница во взглядах не должна мешать выстраиванию полноценного сотрудничества в эпоху пандемии коронавируса".