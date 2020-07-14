У Києві тренувалися знешкоджувати вибухівку в держустановах. Нацполіція України провела спільні навчання з посольством Ізраїлю. Який сценарій відпрацьовували - бачила Марічка Мельник.

У спеціалізованому одязі з новітньою технікою. Копи та кінологи готуються протистояти можливим загрозам. Підготовка до одного з імовірних сценаріїв тривала декілька місяців.

Джоел Ліон, посол Ізраїлю в Україні:

Я вважаю, що це є тією важливою складовою співпраці в боротьбі з тероризмом. Чимало країн працюють у цьому напрямку, і саме такий шлях найдієвіший у розв'язанні проблеми.

Йоав Бистрицьки, заступник посла Ізраїлю в Україні:

Украина считаеться более спокойная страна и здесь угрозы чуть-чуть другие или даже меньше. Мы себя чувствуем очень комфортно. Нам очень важно это сотрудничество с полицией.

Під час навчальної спецоперації гвардійці виявили муляжі вибухівок, які пізніше за допомогою техніки були знешкоджені.

Володимир Іщук, заступник начальника вибухотехнічного управління Національної поліції України:

Посольства мінують не дуже часто на відміну об'єктів. Ми відпрацьовуємо з працівниками охорони служби безпеки посольства їхні дії, а також наші дії при виявленні підозрілих предметів. Ми повторюємо матеріал який необхідно знати.

За даними Нацполіції, у столиці від початку року вибухотехніки здійснили 440 службових виїздів. Тому в посольстві запевняють: навіть попри пандемію коронавірусу небезпека не зменшується.