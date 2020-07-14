У Києві тренувалися знешкоджувати вибухівку в держустановах [ Редактировать ]
У Києві тренувалися знешкоджувати вибухівку в держустановах. Нацполіція України провела спільні навчання з посольством Ізраїлю. Який сценарій відпрацьовували - бачила Марічка Мельник.
У спеціалізованому одязі з новітньою технікою. Копи та кінологи готуються протистояти можливим загрозам. Підготовка до одного з імовірних сценаріїв тривала декілька місяців.
Джоел Ліон, посол Ізраїлю в Україні:
Я вважаю, що це є тією важливою складовою співпраці в боротьбі з тероризмом. Чимало країн працюють у цьому напрямку, і саме такий шлях найдієвіший у розв'язанні проблеми.
Йоав Бистрицьки, заступник посла Ізраїлю в Україні:
Украина считаеться более спокойная страна и здесь угрозы чуть-чуть другие или даже меньше. Мы себя чувствуем очень комфортно. Нам очень важно это сотрудничество с полицией.
Під час навчальної спецоперації гвардійці виявили муляжі вибухівок, які пізніше за допомогою техніки були знешкоджені.
Володимир Іщук, заступник начальника вибухотехнічного управління Національної поліції України:
Посольства мінують не дуже часто на відміну об'єктів. Ми відпрацьовуємо з працівниками охорони служби безпеки посольства їхні дії, а також наші дії при виявленні підозрілих предметів. Ми повторюємо матеріал який необхідно знати.
За даними Нацполіції, у столиці від початку року вибухотехніки здійснили 440 службових виїздів. Тому в посольстві запевняють: навіть попри пандемію коронавірусу небезпека не зменшується.
по теме
В Ізраїлі швидкість поширення СOVID-19 б'є рекорди
Країна на третьому місці в Європі по зростанню кількості хворих. Влада вводить обмеження і закриває на карантин цілі міста
Одна з найбільших електростанцій Ізраїлю страждає від нашестя медуз
Солону воду там використовують для охолодження системи, її закачують із Середземного моря, а разом з нею туди потрапляють і тисячі медуз
Операція "Карантин": в Ізраїлї спецслужби стежать за хворими
Національний центр безпеки заявляє прямо - ситуація вийшла з-під контролю. Тисяча хворих в день, в лікарнях знову відкриті інфекційні відділення, які були законсервовані наприкінці весни, коли перша хвиля пішла на спад
В Ізраїлі планують нагодувати людство м'ясом із 3D-принтера
Із чого пропонують виготовляти стейки? Та чи готові скуштувати штучне м'ясо споживачі?
Грузія та Ізраїль передумали пускати іноземців
Вирішили не відкриватися. Через повторний спалах коронавірусу - країни передумали пускати до себе іноземців. Так, Грузія не буде відновлювати авіасполучення і відкривати суходільні рубежі з 1 липня