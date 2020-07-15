На Донбасі бойовики застосували "Фаготи" [ Редактировать ]
Семеро українських військових поранені минулої доби. На Донеччині поблизу Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".
Шестеро бійців отримали осколкові поранення. Ще один поранений внаслідок обстрілу з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Водяного.
Українські військові зупинили атаки вогнем у відповідь. Поранених евакуювали до медичних закладів.
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